Биткоины теперь можно легко купить через Apple Pay

Криптовалюта становится все более доступной.

Теперь любой желающий может приобрести биткойны посредством Apple Pay. Потому что разработчики добавили возможность интеграции криптовалютного кошелька через приложение Lumi. Помимо классических биткоинов можно приобрести ETH, BCH, Tether USDT, Binance USD, Celsius, Dai, EOS.

Все необходимые сертификации со стороны законодательства уже пройдены. Официльная поддержка всех валют начинается с 11 декабря, то есть сегодня.

В список поддерживаемых стран вошли США, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Австралия, Сингапур, Бразилия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и др. На данный момент такой услугой могут воспользоваться в 60 странах.

Для работы с денежными операциями необходимо скачать приложение Lumi Wallet, оно доступно в официальном магазине App Store. Понимаем, что далеко не все заинтересованы в покупке криптовалюты, но возможность совершать операции с биткоином через собственный айфон – это очень удобно.

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