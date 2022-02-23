Bitmanu представила 3-нм ASIC-майнеры на 1950 TH/s — окупаются за 30 дней
Интересно.
Сейчас далеко не лучшее время для майнеров. Криптовалюта теряет в цене, хэшрейт Ethereum растет, впереди, как дамоклов меч, висит угроза перехода на PoS (что подразумевает отказ от майнинга). Но криптошахтеры не сдаются. И компании, выпускающие оборудование для них тоже. Вот яркий пример — Bitmanu с ее чудо-ASIC’ами. Не простыми, а 3-нанонметровыми!
Утверждается, что ASIC’и BM1, BM2 и BM Pro окупаются всего за месяц. Если, конечно, приобрести их за РРЦ. А какая она РРЦ?
- BM1: $4999
- BM2: $6999
- BM Pro: $17 999
Что умеют добывать?
- Bitcoin
- Ethereum
- Monero
- Litecoin
Хэшрейт?
- BM1: Bitcoin 380 TH/s, Litecoin 40 GH/s, Ethereum 2,5 GH/s, Monero 3 MH/s
- BM2: Bitcoin 610 TH/s, Litecoin 64 GH/s, Ethereum 4 GH/s, Monero 5 MH/s
- BM Pro: Bitcoin 1950 TH/s, Litecoin 200 GH/s, Ethereum 13 GH/s, Monero 16 MH/s
Потребление энергии:
- BM1: 650 Вт
- BM2: 850 Вт
- BM Pro: 2200 Вт
И где брать эти чудо-машины? На официальном сайте производителя.
Полезно знать:
- Банк России планирует запретить криптовалюту в России — что будет с майнерами?
- MacBook Pro с M1 Pro будет окупаться в майнинге 17 лет
- Майнер InnoSilicon A11 Pro за стоит $27 000 и окупается за 8,5 месяцев при добыче Ethereum
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.