Bitmanu представила 3-нм ASIC-майнеры на 1950 TH/s — окупаются за 30 дней

Интересно.

Сейчас далеко не лучшее время для майнеров. Криптовалюта теряет в цене, хэшрейт Ethereum растет, впереди, как дамоклов меч, висит угроза перехода на PoS (что подразумевает отказ от майнинга). Но криптошахтеры не сдаются. И компании, выпускающие оборудование для них тоже. Вот яркий пример — Bitmanu с ее чудо-ASIC’ами. Не простыми, а 3-нанонметровыми!

Утверждается, что ASIC’и BM1, BM2 и BM Pro окупаются всего за месяц. Если, конечно, приобрести их за РРЦ. А какая она РРЦ?

BM1: $4999

BM2: $6999

BM Pro: $17 999

Что умеют добывать?

Bitcoin

Ethereum

Monero

Litecoin

Хэшрейт?

BM1: Bitcoin 380 TH/s, Litecoin 40 GH/s, Ethereum 2,5 GH/s, Monero 3 MH/s

BM2: Bitcoin 610 TH/s, Litecoin 64 GH/s, Ethereum 4 GH/s, Monero 5 MH/s

BM Pro: Bitcoin 1950 TH/s, Litecoin 200 GH/s, Ethereum 13 GH/s, Monero 16 MH/s

Потребление энергии:

BM1: 650 Вт

BM2: 850 Вт

BM Pro: 2200 Вт

И где брать эти чудо-машины? На официальном сайте производителя.

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