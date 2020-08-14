Битва миллиардеров. Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов

За это Epic Games подала на компании в суд.

Apple и Google удалили популярную игру Fortnite из своих магазинов приложений App Store и Google Play соответственно. IT-гиганты сделали это после того, как разработчик Fortnite, компания Epic Games, в одностороннем порядке ввела возможность выполнения внутриигровых покупок напрямую, в обход комиссий Apple и Google. Тем самым Epic Games нарушила правила App Store и Google Play.

Apple первой отреагировала на появление в Fortnine возможности выполнения покупок напрямую у Epic Games. Компания удалила Fortnite через несколько часов после запуска этой опции. Google удалила игру из Google Play спустя еще несколько часов.

Epic Games подала в суд на Apple и Google, обвинив компании в монополизме на собственных платформах. Представители Apple и Google пока никак не прокомментировали ситуацию.

Epic Games выпустила шуточный ролик, созданный в качестве пародии на старое рекламное видео Apple, снятое по книге «1984» Джорджа Оруэлла. В ролике Epic Games обвинила Apple в монополизме и запустила хэштег #freefortnite.

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