Black Shark 4 официально — крутые геймерские смартфоны с Snapdragon 888/870 и… SSD (!!!)

Необычные флагманы.

Xiaomi представила серию геймерских смартфонов Black Shark 4. И это крайне интересные устройства. А еще — весьма необычные.

Чем они отличаются от других?

Во-первых, они звучат лучше, чем все остальные смартфоны ( DxOMark не даст соврать). Во-вторых, у них есть выдвижные клавиши с магнитным приводом (выдерживают до 1 миллиона нажатий). В-третьих, впервые в истории в смартфонах используется гибридная подсистема хранения данных — UFS 3.1 + SSD (!!!). Скорость чтения увеличена на 70% по сравнению с обычной флэш-памятью. Что это дает? Более быструю загрузку приложений и игр. А еще тут 6,67-дюймовые AMOLED-экраны с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1300 нит . Частота опроса сенсорного слоя достигает 720 Гц. Быстрая зарядка мощностью 120 Вт . Полная зарядка занимает 14 минут 50 секун д у Pro-варианта и 16 минут — у обычной версии. Продвинутая система охлаждения с двумя тепловыми трубками и графитными листами . Нагрев снижен почти на 20%, если сравнивать с обычной системой охлаждения дорогих смартфонов.

Кроме того, внутри смартфонов находятся чипы Snapdragon 700 (Black Shark 4) и Snapdragon 888 (Black Shark 4 Pro), аккумуляторы на 4500 мА*ч и оперативная память формата LPDDR5 (у Black Shark 4 ее скорость равна 5500 Мбит/с, а у Black Shark 4 Pro — 6400 Мбит/с).

Селфи-камеры тут 20-мегапиксельные.

Основные камеры тройные. У Black Shark 4 — 48+8+5 Мп. У Black Shark 4 Pro — 64+8+5 Мп.

Дактилоскопические сканеры размещены сбоку. Оба смартфона получили модули NFC. Наконец, Black Shark 4 может похвастаться поддержкой Wi-Fi 6, а Black Shark 4 Pro — Wi-Fi 6E. Работают устройства на Android 11 + Joy UI 12.5.

Цены ниже:

Black Shark 4 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — $385 ;

; Black Shark 4 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — $415;

Black Shark 4 с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — $460;

Black Shark 4 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — $505;

Black Shark 4 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — $615;

Black Shark 4 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — $690;

Black Shark 4 Pro с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти — $815 .

Вместе со смартфонами также были представлены различные геймерские аксессуары:

Проводные наушники (3,5 мм) Black Shark Standard Edition — $23;

Проводные наушники (3,5 мм) Black Shark Ring Iron Edition — $38;

Модуль охлаждения Cooling Back Clip 2 Pro — $30;

Пауэрбанк на 20 000 мА*ч — $25;

Твердый чехол — $12;

Мягкий чехол — $6.

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