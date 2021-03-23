Black Shark 4 официально — крутые геймерские смартфоны с Snapdragon 888/870 и… SSD (!!!)
Необычные флагманы.
Xiaomi представила серию геймерских смартфонов Black Shark 4. И это крайне интересные устройства. А еще — весьма необычные.
Чем они отличаются от других?
- Во-первых, они звучат лучше, чем все остальные смартфоны (DxOMark не даст соврать).
- Во-вторых, у них есть выдвижные клавиши с магнитным приводом (выдерживают до 1 миллиона нажатий).
- В-третьих, впервые в истории в смартфонах используется гибридная подсистема хранения данных — UFS 3.1 + SSD (!!!). Скорость чтения увеличена на 70% по сравнению с обычной флэш-памятью. Что это дает? Более быструю загрузку приложений и игр.
- А еще тут 6,67-дюймовые AMOLED-экраны с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Частота опроса сенсорного слоя достигает 720 Гц.
- Быстрая зарядка мощностью 120 Вт. Полная зарядка занимает 14 минут 50 секунд у Pro-варианта и 16 минут — у обычной версии.
- Продвинутая система охлаждения с двумя тепловыми трубками и графитными листами. Нагрев снижен почти на 20%, если сравнивать с обычной системой охлаждения дорогих смартфонов.
Кроме того, внутри смартфонов находятся чипы Snapdragon 700 (Black Shark 4) и Snapdragon 888 (Black Shark 4 Pro), аккумуляторы на 4500 мА*ч и оперативная память формата LPDDR5 (у Black Shark 4 ее скорость равна 5500 Мбит/с, а у Black Shark 4 Pro — 6400 Мбит/с).
Селфи-камеры тут 20-мегапиксельные.
Основные камеры тройные. У Black Shark 4 — 48+8+5 Мп. У Black Shark 4 Pro — 64+8+5 Мп.
Дактилоскопические сканеры размещены сбоку. Оба смартфона получили модули NFC. Наконец, Black Shark 4 может похвастаться поддержкой Wi-Fi 6, а Black Shark 4 Pro — Wi-Fi 6E. Работают устройства на Android 11 + Joy UI 12.5.
Цены ниже:
- Black Shark 4 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — $385;
- Black Shark 4 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — $415;
- Black Shark 4 с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — $460;
- Black Shark 4 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — $505;
- Black Shark 4 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — $615;
- Black Shark 4 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — $690;
- Black Shark 4 Pro с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти — $815.
Вместе со смартфонами также были представлены различные геймерские аксессуары:
- Проводные наушники (3,5 мм) Black Shark Standard Edition — $23;
- Проводные наушники (3,5 мм) Black Shark Ring Iron Edition — $38;
- Модуль охлаждения Cooling Back Clip 2 Pro — $30;
- Пауэрбанк на 20 000 мА*ч — $25;
- Твердый чехол — $12;
- Мягкий чехол — $6.
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