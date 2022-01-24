Black Shark 4 Pro можно купить всего за 37 000 рублей, спешите!

Как?

Black Shark 4 Pro это топовый геймерский смартфон, который оснащен мощнейшим железом, продвинутой системой охлаждения, изумительным дисплеем, а еще он выглядит, будто бы гость из будущего. За сколько его можно купить? За $499! И дешевле 37 000 рублей.

Как, где? На АлиЭкспресс.

Например, с отгрузкой из Китая он обойдется вам как раз в эту сумму, в $499.

Если же предпочитаете поскорее получить заветный гаджет, то имеем смысл доплатить и взять его со склада в России за $519. А еще можно рассчитывать на скидку по промокоду SHARK3500. Какую? В 3500 рублей! В этом случае девайс вам обойдется в 36 885 рублей!

Также в подарок дадут беспроводные наушники Lucifer T2 (стоят $40). Но только для первых 500 заказавших.

Чем хорош смартфон? Во-первых, это, вероятно, лучший геймерский смартфон в мире. Black Shark 4 Pro не только победитель в многочисленных бенчмарках, но и один из самых высокооцененных девайсов такого типа среди самих пользователей.

С ним можно играть в самые современные AAA-игры, не страшась тормозов или перегрева. И часами напролет. О чем позаботиться емкий аккумулятор. Мощности устройства хватит еще для всех мобильных игр на 3-4 года вперед!

Какие конкуренты? Давайте сравним, например, с ASUS ROG Phone 5 Ultimate. Чем Black Shark 4 Pro лучше? А тем, что у него ярче экран (1298 нит против 1197 нит), имеется возможность вести замедленную съемку в 960 FPS. Кроме того, смартфон Black Shark 4 Pro легче на 19 г!

А если сравнить с Nubia Red Magic 6 Pro? У Black Shark 4 Pro ярче дисплей (1298 против 598 нит), есть поддержка Bluetooth 5.2 и технологии Dolby Atmos.

Чем хорош Black Shark 4 Pro?

Вот главные преимущества:

Сверхбыстрая 120-ваттная зарядка Hyper Charge. Заряжает батарею на 4500 мА*ч быстрее, чем за 15 минут.

Чип Qualcomm Snapdragon 888 5G.

Сверхбыстрая ОЗУ LPDDR5 и флеш-память UFS3.1.

AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 720 Гц. Самая низкая задержка в 8,3 мс.

Магнитные триггеры для игр.

Продвинутый звук! Первое место в рейтинге DxOMark по звучанию! Меломанофон!

Невероятная система жидкостного охлаждения, способная рассеивать на 30% больше тепла и охлаждать SoC на дополнительные 18 градусов.

Сверхбыстрый модуль Wi-Fi 6E + 5G!

Камера на 64 Мп.

Какие функции стоит упомянуть?

RGB-подсветку;

Мультифункциональный NFC;

Чувствительный дисплей с определением силы нажатия;

Датчик отпечатков пальцев сбоку;

Умный помощник Shark Chan;

ПО Shark Space 4.0 дает возможность настроить параметры сети, производительности, клавиши и так далее в играх.

Габариты смартфона: 163,83 мм на 76,35 мм на 9,9 мм, вес: 220 г.

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