Black Shark 5: цена, характеристики, дата выхода
Какой он?
По слухам, в марте этого года в продажу поступят новые геймерский смартфоны от Xiaomi под брендом Black Shark. Речь идет о Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro. Ниже о базовой модели. Да, рендеров «пятерки» в сети нет, поэтому делимся картинками «четверки».
Все, что знаем.
Цена
От $800
Дата выхода
Март этого года.
Характеристики
- Аппаратная основа: Snapdragon 888 Plus
- Экран: Samsung E4 AMOLED, Full HD+, 120 Гц
- Основная камера: неизвестно
- Фронтальная камера: нет данных
- Оперативная память: 12 ГБ
- Накопитель: 256 или 512 ГБ
- Батарея: 4600 мА*ч
- Скоростная зарядка: 120 Вт
- Операционная система: Android 12 + фирменный интерфейс JOYUI
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