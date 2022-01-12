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Black Shark 5: цена, характеристики, дата выхода

12 Янв, 2022

Black Shark 5: цена, характеристики, дата выхода

Какой он?

По слухам, в марте этого года в продажу поступят новые геймерский смартфоны от Xiaomi под брендом Black Shark. Речь идет о Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro. Ниже о базовой модели. Да, рендеров «пятерки» в сети нет, поэтому делимся картинками «четверки».

Все, что знаем.

Цена

От $800

Дата выхода

Март этого года.

Характеристики

  • Аппаратная основа: Snapdragon 888 Plus
  • Экран: Samsung E4 AMOLED, Full HD+, 120 Гц
  • Основная камера: неизвестно
  • Фронтальная камера: нет данных
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Накопитель: 256 или 512 ГБ
  • Батарея: 4600 мА*ч
  • Скоростная зарядка: 120 Вт
  • Операционная система: Android 12 + фирменный интерфейс JOYUI

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