Black Shark 5: цена, характеристики, дата выхода

Какой он?

По слухам, в марте этого года в продажу поступят новые геймерский смартфоны от Xiaomi под брендом Black Shark. Речь идет о Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro. Ниже о базовой модели. Да, рендеров «пятерки» в сети нет, поэтому делимся картинками «четверки».

Все, что знаем.

Цена

От $800

Дата выхода

Март этого года.

Характеристики

Аппаратная основа: Snapdragon 888 Plus

Экран: Samsung E4 AMOLED, Full HD+, 120 Гц

Основная камера: неизвестно

Фронтальная камера: нет данных

Оперативная память: 12 ГБ

Накопитель: 256 или 512 ГБ

Батарея: 4600 мА*ч

Скоростная зарядка: 120 Вт

Операционная система: Android 12 + фирменный интерфейс JOYUI

Почитаем:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)