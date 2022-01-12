Black Shark 5 Pro: дата выхода, цена, характеристики
Топовый геймерский смартфон.
Портал Gizmochina, сославшись на регулятора из Китая, раскрывает параметры топового геймерского смартфона Black Shark 5 Pro. Изображений девайса пока нет, так что на картинках ниже и выше Black Shark 4 Pro.
Расскажем, что знаем.
Дата выхода
По слухам, в марте 2022 года.
Цена
От $1000
Характеристики
- SoC: Snapdragon 8 Gen 1
- Дисплей: 6,8-дюймовый, Samsung E4 AMOLED, Quad HD+, 144 Гц
- Тыльная камера: информации нет
- Селфи-камера: также под вопросом
- ОЗУ: до 16 ГБ
- Флеш-память: до 1 ТБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 120 Вт
- ОС: Android 12 + JOYUI
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