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Black Shark 5 Pro: дата выхода, цена, характеристики

12 Янв, 2022

Black Shark 5 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Топовый геймерский смартфон.

Портал Gizmochina, сославшись на регулятора из Китая, раскрывает параметры топового геймерского смартфона Black Shark 5 Pro. Изображений девайса пока нет, так что на картинках ниже и выше Black Shark 4 Pro.

Расскажем, что знаем.

Дата выхода

По слухам, в марте 2022 года.

Цена

От $1000

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 8 Gen 1
  • Дисплей: 6,8-дюймовый, Samsung E4 AMOLED, Quad HD+, 144 Гц
  • Тыльная камера: информации нет
  • Селфи-камера: также под вопросом
  • ОЗУ: до 16 ГБ
  • Флеш-память: до 1 ТБ
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 120 Вт
  • ОС: Android 12 + JOYUI

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