Black Shark 5 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Топовый геймерский смартфон.

Портал Gizmochina, сославшись на регулятора из Китая, раскрывает параметры топового геймерского смартфона Black Shark 5 Pro. Изображений девайса пока нет, так что на картинках ниже и выше Black Shark 4 Pro.

Расскажем, что знаем.

Дата выхода

По слухам, в марте 2022 года.

Цена

От $1000

Характеристики

SoC: Snapdragon 8 Gen 1

Дисплей: 6,8-дюймовый, Samsung E4 AMOLED, Quad HD+, 144 Гц

Тыльная камера: информации нет

Селфи-камера: также под вопросом

ОЗУ: до 16 ГБ

Флеш-память: до 1 ТБ

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 120 Вт

ОС: Android 12 + JOYUI

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