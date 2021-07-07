Блогер превратил сломанный iPhone 8 в iPhone 12
Уметь надо!
iPhone 12 всем (ну почти всем) хорош. У него стильный корпус с гранями в стиле легендарного iPhone 4. У вас старый iPhone 8? Но хочется новенький iPhone 12? Что же, ютубер-умелец показывает, как можно трансформировать один в другой.
Смотрим видео ниже.
Блогер разобрал старенький айфон, достал все внутренности и разместил их в новом корпусе, заказанном в сети. После этой процедуры iPhone 8 стал напоминать iPhone 12. Особенно, если смотреть на него сзади. А вот спереди мастер оставил кнопку Home с дактилоскопическим сканером Touch ID.
Как вам?
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