Bloha.ru ищет авторов

Разбираешься в технологиях? Есть время и желание показать миру свои знания и заработать? Присоединяйся к команде Bloha.ru!

Опыт работы не обязателен, хотя и желателен.

Требования

Возраст от 20 лет. Грамотный письменный русский и умение рассказывать о сложном доступным языком. Знание английского на уровне чтения. Базовые понимания современной техники

Что нужно будет делать

Писать новости, делать обзоры приложений и аксессуаров.

Сколько времени это занимает

Вы можете сотрудничать с нами на постоянной основе или в свое свободное время.

Оплата авторам

Конечно, обсуждается после тестового задания.

Тестовое задание

Выберите любой аксессуар для iPhone с сайта aliexpress.com, сделайте его обзор объемом не менее 2000 символов. Напишите статью на тему “Если бы я был Стив Джобс, то …” объемом не менее 1500 символов.

Работы в формате Word с рассказом о себе присылайте на welcome(собака)bloha.ru.

Предпочтение отдается авторам, которые пишут и грамотно и интересно.

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