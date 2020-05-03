Bloha.ru ищет авторов
Разбираешься в технологиях? Есть время и желание показать миру свои знания и заработать? Присоединяйся к команде Bloha.ru!
Опыт работы не обязателен, хотя и желателен.
Требования
- Возраст от 20 лет.
- Грамотный письменный русский и умение рассказывать о сложном доступным языком.
- Знание английского на уровне чтения.
- Базовые понимания современной техники
Что нужно будет делать
- Писать новости, делать обзоры приложений и аксессуаров.
Сколько времени это занимает
- Вы можете сотрудничать с нами на постоянной основе или в свое свободное время.
Оплата авторам
- Конечно, обсуждается после тестового задания.
Тестовое задание
- Выберите любой аксессуар для iPhone с сайта aliexpress.com, сделайте его обзор объемом не менее 2000 символов.
- Напишите статью на тему “Если бы я был Стив Джобс, то …” объемом не менее 1500 символов.
Работы в формате Word с рассказом о себе присылайте на welcome(собака)bloha.ru.
Предпочтение отдается авторам, которые пишут и грамотно и интересно.
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