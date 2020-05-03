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Bloha.ru ищет авторов

3 Май, 2020

Разбираешься в технологиях? Есть время и желание показать миру свои знания и заработать? Присоединяйся к команде Bloha.ru!

Опыт работы не обязателен, хотя и желателен.

Требования

  1. Возраст от 20 лет.
  2. Грамотный письменный русский и умение рассказывать о сложном доступным языком.
  3. Знание английского на уровне чтения.
  4. Базовые понимания современной техники

Что нужно будет делать

  • Писать новости, делать обзоры приложений и аксессуаров.

Сколько времени это занимает

  • Вы можете сотрудничать с нами на постоянной основе или в свое свободное время.

Оплата авторам

  • Конечно, обсуждается после тестового задания.

Тестовое задание

  1. Выберите любой аксессуар для iPhone с сайта aliexpress.com, сделайте его обзор объемом не менее 2000 символов.
  2. Напишите статью на тему “Если бы я был Стив Джобс, то …” объемом не менее 1500 символов.

Работы в формате Word с рассказом о себе присылайте на welcome(собака)bloha.ru.

Предпочтение отдается авторам, которые пишут и грамотно и интересно.

 

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