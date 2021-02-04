Новости

Блок камеры iPhone 13 окажется под общим защитным стеклом — удобно протирать!

4 Фев, 2021

Блок камеры iPhone 13 окажется под общим защитным стеклом — удобно протирать!

Отличная идея.

Сегодня в сети появился любопытный рендер Айфон 13 Про (или Айфон 12S Про). На нем мы видим основную камеру, которая защищена общим стеклом. Выглядит это так:

Отличная идея, да? Протирать будет точно намного легче, чем смартфоны серий iPhone 11 и iPhone 12. А еще это выделит семейство iPhone 13/iPhone 12S внешне. Окружающим сразу станет ясно, что у вас самый новый айфон.

Кстати, аналитики утверждают, что все четыре новых айфона получат продвинутые ультраширокоугольные камеры с разной диафрагмой (вплоть до f/1,8). В теории это позволит лучше снимать ночью.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий