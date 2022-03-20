Блокировка нипочем? Аудитория Instagram в РФ упала всего на 16% — VPN в помощь!
Вот так.
Эксперты MediaScope изучили активность аудитории в популярных социальных сетях в России после блокировки. И, конечно, сравнили полученные данные с тем, что было в феврале. Выводы весьма любопытные. Например, Инстаграм потерял лишь 16% своей аудитории.
Большинство продолжили пользоваться инстой. Как? С помощью VPN-сервисов. Еще не поставили? Тогда прочитайте вот эти наши материалы.
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А в цифрах?
- Инстаграм: минус 16%. Ежедневно ей продолжают пользоваться 30 миллионов россиян.
- Фейсбук: аудитория упала на 50%. С 10 миллионов до 5.
- Твиттер: минус более 50%. Было 2,5 миллиона, стало 1,2 миллиона.
А что с сервисам, которые не блокировали?
- Телеграм: аудитория стремительно растет. В феврале было 30 миллионов, в марте стало более 45 миллионов.
- ТикТок: никаких изменений. Было около 30 миллионов, на этом же уровне и осталось.
- ВКонтакте: рост с 45 до 50 миллионов.
- Одноклассники: рост с 20 до 21 миллиона.
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