Блокировка нипочем? Аудитория Instagram в РФ упала всего на 16% — VPN в помощь!

Вот так.

Эксперты MediaScope изучили активность аудитории в популярных социальных сетях в России после блокировки. И, конечно, сравнили полученные данные с тем, что было в феврале. Выводы весьма любопытные. Например, Инстаграм потерял лишь 16% своей аудитории.

Большинство продолжили пользоваться инстой. Как? С помощью VPN-сервисов. Еще не поставили? Тогда прочитайте вот эти наши материалы.

А в цифрах?

Инстаграм: минус 16%. Ежедневно ей продолжают пользоваться 30 миллионов россиян.

Фейсбук: аудитория упала на 50%. С 10 миллионов до 5.

Твиттер: минус более 50%. Было 2,5 миллиона, стало 1,2 миллиона.

А что с сервисам, которые не блокировали?

Телеграм: аудитория стремительно растет. В феврале было 30 миллионов, в марте стало более 45 миллионов.

ТикТок: никаких изменений. Было около 30 миллионов, на этом же уровне и осталось.

ВКонтакте: рост с 45 до 50 миллионов.

Одноклассники: рост с 20 до 21 миллиона.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: