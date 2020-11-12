BMW показала свой новый электрический скутер

BMW не отказывается от своих планов по захвату этого рынка.



У немецкого гиганта очень большие планы на рынок электротранспорта. 11 ноября 2020 был представлен концепт скутера на батарейках – BMW Motorrad Definition CE 04. Давайте посмотрим на него со всех сторон. Поехали!

Да, это пока концепт, но он уже очень близок к предсерийному образцу. Теперь немного фактов:

Батарея располагается плашмя и как можно ближе к земле. Поэтому свободного пространства под пластиковыми панелями очень много.

Шлем убирается в специальный отсек под сиденьем.

Планируемый запас хода – 160 км.

Максимальная скорость – 120 км/ч.

Ёмкость аккумулятора пока не объявлена.

Планируется запуск целого семейства двухколёсного электротранспорта.

А вот цена вас не очень обрадует. Эксперты прогнозируют около 1 млн руб ($14000).

Напомню, что у баварцев уже есть скутер с АКБ – C Evolution. Его выкатили ещё в 2016-ом. Он мог разгоняться до 100 км/ч, а проехать – до 160 км. Его ёмкость батареи – 94 Ампера.

Как вам такие новинки? И как оцениваете стоимость скутера от BMW: 1) Очень дорого; 2) Невероятно дорого; 3) Надо брать/копить? Жду ваших комментариев. Всем лайк!

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