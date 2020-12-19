Бог среди смартфонов — подробные характеристики флагманского Samsung Galaxy S21 Ultra
Топовый смартфон.
Роланд Квандт (Roland Quandt), авторитетный инсайдер, раскрыл подробные характеристики самого продвинутого и дорого Galaxy S21. Речь идет о модели Galaxy S21 Ultra.
Вот, каким будет этот смартфон.
Он получит стильный корпус из стекла и металла. Дисплей будет защищен продвинутым стеклом Gorilla Glass Victus (дебютировало в Galaxy Note 20 Ultra).
Технические характеристики Samsung Galaxy S21 Ultra
- Дисплей: 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X экран типа Infinity-O-Edge с разрешением 3200 на 1440 пикселей (WQHD+), плотностью пикселей 515 ppi, яркостью 1600 нит и частотой обновления 120 Гц;
- SoC: Exynos 2100 или Snapdragon 888 (зависит от региона);
- 12 ГБ ОЗУ;
- Накопитель на 128, 256 или 512 ГБ;
- Батарея на 5000 мА*ч;
- Быстрая зарядка на 45 Вт;
- Основная камера: 4 объектива, главный на 108 Мп, ультраширокоугольный модуль на 12 Мп, два телевика на 10 Мп каждый (3-кратный и 10-кратный оптический зум соответственно);
- Возможность съемки в 8K на скорости 30 fps;
- Селфи-камера на 40 Мп;
- Поддержка стилуса S-Pen;
- Поддержка dual-SIM + eSIM;
- 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC;
- Дактилоскопический датчик;
- Защита IP68;
- Расцветки черная или серебристая;
- Операционная система Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1;
- Габариты составляет 165,1 на 75,6 на 8,9 мм, весит смартфон 228 г;
- Цена в Европе стартует с 1399 евро.
Источник: Gizmochina
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