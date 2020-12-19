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Бог среди смартфонов — подробные характеристики флагманского Samsung Galaxy S21 Ultra

19 Дек, 2020

Бог среди смартфонов — подробные характеристики флагманского Samsung Galaxy S21 Ultra

Топовый смартфон.

Роланд Квандт (Roland Quandt), авторитетный инсайдер, раскрыл подробные характеристики самого продвинутого и дорого Galaxy S21. Речь идет о модели Galaxy S21 Ultra.

Вот, каким будет этот смартфон.

Он получит стильный корпус из стекла и металла. Дисплей будет защищен продвинутым стеклом Gorilla Glass Victus (дебютировало в Galaxy Note 20 Ultra).

Технические характеристики Samsung Galaxy S21 Ultra

  • Дисплей: 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X экран типа Infinity-O-Edge с разрешением 3200 на 1440 пикселей (WQHD+), плотностью пикселей 515 ppi, яркостью 1600 нит и частотой обновления 120 Гц;
  • SoC: Exynos 2100 или Snapdragon 888 (зависит от региона);
  • 12 ГБ ОЗУ;
  • Накопитель на 128, 256 или 512 ГБ;
  • Батарея на 5000 мА*ч;
  • Быстрая зарядка на 45 Вт;
  • Основная камера: 4 объектива, главный на 108 Мп, ультраширокоугольный модуль на 12 Мп, два телевика на 10 Мп каждый (3-кратный и 10-кратный оптический зум соответственно);
  • Возможность съемки в 8K на скорости 30 fps;
  • Селфи-камера на 40 Мп;
  • Поддержка стилуса S-Pen;
  • Поддержка dual-SIM + eSIM;
  • 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC;
  • Дактилоскопический датчик;
  • Защита IP68;
  • Расцветки черная или серебристая;
  • Операционная система Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1;
  • Габариты составляет 165,1 на 75,6 на 8,9 мм, весит смартфон 228 г;
  • Цена в Европе стартует с 1399 евро.

Источник: Gizmochina

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