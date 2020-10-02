Более 100 000 устройств Apple были незаконно проданы компанией-утилизатором

Geep – утилизатор электроники или хитрый воришка?



Стало известно о том, что компания Apple подала в суд на канадскую компанию Geep. Это событие приводит нас в некоторое замешательство… Что может делить огромная компания по производству гаджетов с фирмой, занимающейся их утилизацией? Явно не авторское право.

Оказалось, что при проверке склада со старыми iPhone, iPad и Apple Watch для утилизации, сотрудники компании Apple заметили существенную недостачу техники. После тщательной проверки оказалось, что более 18% устройств были обнаружены работающими в сетях сотовой связи. Хотя их должны были давно утилизировать.

Компания Гип не отрицает факта произошедшего. По их мнению виноваты в данным инциденте трое сотрудников, а не кто-то из руководителей компании. Компания Apple, наоборот, считает, что трое сотрудников не могли так грамотно украсть около 103845 устройств.

По итогу компания Apple требует возместить деньги за украденные устройства и выплатить компенсацию в размере 31 миллиона канадских долларов (23,3 миллиона евро). Компания – утилизатор Гип в свою очередь готова “выдать” виновных руководителей, если Apple докажет их причастность.

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