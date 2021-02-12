Более дешевый Samsung Galaxy S21 FE уже в разработке

Если обычный Galaxy S21 не по карману.

Помните Galaxy S20 FE? Он приятно удивил соотношением цены и качества. FE расшифровывается как Fan Edition.

Похоже, что Samsung повторит этот фокус с Galaxy S21. Свежие утечки свидетельствуют о скором появлении модели Galaxy S21 FE.

Galaxy S21 FE позволит пользователям получить флагман по доступной стоимости. Без особых компромиссов в плане “начинки”.

Инсайдеры заявили, что Galaxy S21 FE уже в разработке. Он имеет номер SM-G990B. К сожалению, о характеристиках известно мало.

По слухам – телефон поддерживает Android 11 и 5G. Также сообщается о 2 вариантах комплектации. Первая оснащена накопителем вместимостью 128 ГБ. Вторая предлагает вдвое больше места.

Кроме того, названо число расцветок. Их 4 – белая, фиолетовая, розовая и серо-серебристая.

Ориентировочная дата выхода – вторая половина 2021 года. Сильно ли информаторы соврали – узнаем через несколько месяцев.

Источник: phonearena.com

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