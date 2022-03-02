Большая презентация Apple состоится 8 марта — чего ждем?

В Международный женский день.

Купертиновцы сообщили, что проведут большую весеннюю презентацию 8 марта. Слоган мероприятия: «Производительность на пике». О чем это? Вероятно, намек на iPhone SE третьего поколения с могучим A15 Bionic внутри.

Во сколько презентация? В 21:00 МСК. Живого мероприятия не будет, только онлайн-презентация, транслирующаяся из Apple Park.

Чего ждем?

Недорогой iPhone SE 2022, который будет стоить порядка $400.

Следующее поколение iPad Air.

Компактный Mac mini.

Возможно, AirPods Pro 2.

Релиз полноценной iOS 15.4.

Возможно, будут сюрпризы.

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