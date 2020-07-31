Большая презентация Xiaomi в России. Недорогой аналог AirPods, Mi Band 5, электросамокаты нового поколения

Куча крутых новинок!

30 июля компания Xiaomi провела большую презентацию в Москве, представив ряд новых продуктов для российского рынка. Среди новинок Xiaomi оказались фитнес-браслет Mi Smart Band 5, TWS-наушники Mi True Wireless Earphones 2 Basic в стиле AirPods, компактная и недорогая ТВ-приставка Mi TV Stick, электросамокаты нового поколения и другие устройства.

Смартфон Xiaomi Redmi 9

Компания Xiaomi выпустила бюджетный смартфон нового поколения Redmi 9 в России. Смартфон с 6,53-дюймовым дисплеем с узкими рамками, процессором Helio G80, до 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятором емкостью 5020 мАч и системой из четырех камер поступил в продажу по цене от 11 990 рублей.

Подробнее о смартфоне вы можете узнать по этой ссылке.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5 — российская (глобальная) версия Mi Band 5, ранее представленного и запущенного в продажу в Китае. Устройство отличается от китайской версии только отсутствием возможности выполнения бесконтактных платежей. При этом, в самой Xiaomi намекнули, что модуль NFC в российском фитнес-браслете имеется, но он будет активирован после того, как компания договорится с платежными системами о сотрудничестве.

В остальном Mi Smart Band 5 идентичен Mi Band 5. Цена устройства – 3 290 рублей. Подробнее о нем вы можете узнать в этом материале.

Mi True Wireless Earphones 2 Basic

На презентации были представлены беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Basic с системой активного шумоподавления. TWS-наушники поддерживают жесты для управления воспроизведением и оснащены датчиками, которые отвечают за остановку музыки, когда пользователь извлекает один наушник из уха. Время автономной работы наушников — пять часов. С использованием зарядного кейса время работы возрастает до 20 часов.

Цена новых Mi True Wireless Earphones 2 Basic в России 2 990 рублей.

ТВ-приставка Mi TV Stick

Xiaomi запустила на российском рынке свою новую ТВ-приставку Mi TV Stick. Компактная и недорогая приставка позволяет выполнять стриминг с разрешением 1080p. Приставка работает под управлением полноценной ОС Android TV. Цена новинки — 3 490 рублей.

Монитор Mi Curved Gaming Monitor

Еще одной интересной новинкой презентации Xiaomi стал изогнутый 34-дюймовый игровой монитор Mi Curved Gaming Monitor. Разрешение монитора составляет 3440×1440 пикселей, частота обновления — 144 Гц. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync для вертикальной синхронизации изображения. Цена Mi Curved Gaming Monitor — 34 990 рублей. Начало продаж запланировано на сентябрь 2020 года.

Роутеры Mi AIoT Router

Также Xiaomi привезла в Россию новые роутеры. Mi AIoT Router AX3600 с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6 и максимальной пропускной способностью до 2975 Мбит/с будет продаваться за 7 490 рублей. Mi AIoT Router AC2350 без поддержки Wi-Fi 6 и высокой максимальной скоростью 2183 Мбит/с — за 3 490 рублей.

Mi Electric Scooter Pro 2

На презентация Xiaomi анонсировала новые электросамокаты. Mi Electric Scooter Pro 2 стоимостью 46 990 рублей развивает скорость до 25 км/ч и проезжает на одном заряде до 45 км. Самокат оснащен стоп-сигналом, отражателями по периметру и встроенным фонарем.

Второй представленный электросамокат Mi Electric Scooter 1S оснащен менее мощным мотором, но его максимальная скорость составляет те же 25 км/ч. На одном заряде самокат проезжает до 30 км. Цена этой модели — 38 990 рублей.

Оба электросамоката были только анонсированы. Дата старта продаж объявлена не была.

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