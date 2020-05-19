Большая утечка. Цены и характеристики всех iPhone 12 раскрыты

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Аналитик Росс Янг опубликовал основные характеристики всех новых смартфонов Apple из линейки iPhone 12. Также специалист назвал цены будущих моделей iPhone, подтвердив уменьшение стоимости стартовой модели iPhone 12 по сравнению с iPhone 11.

Apple выпустит четыре новых смартфона из линейки iPhone 12, подтвердил Янг. Компания готовит:

5,4-дюймовый iPhone 12 (разрешение экрана 2340×1080 пикселей, 475 ppi),

6,1-дюймовый iPhone 12 Max (2532×1170 пикселей, 460 ppi),

6,1-дюймовый iPhone 12 Pro (2532×1170 пикселей, 460 ppi),

6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max (2778×1284 пикселей, 458 ppi).

Дисплеи для 6,1-дюймового iPhone 12 Max поставят компании BOE и LG. Для всех остальных моделей поставки дисплеев обеспечит компания Samsung.

Менее дорогие iPhone 12 и iPhone 12 Max получат двойные камеры с разрешением основного модуля до 64 Мп. Флагманские iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут оснащены тройными камерами с разрешением до 64 Мп и 3D-сканером LiDAR для улучшенных портретных снимков и расширенных возможностей в дополненной реальности. Разрешение фронтальной камеры всех новых смартфонов Apple составит 12 Мп.

За производительность всех моделей будет отвечать процессор нового поколения A14 Bionic. iPhone 12 и iPhone 12 Max получат по 4 ГБ оперативной памяти, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — по 6 ГБ ОЗУ. Объем встроенной памяти iPhone 12 и iPhone 12 Max составит 128/256 ГБ, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — 128/256/512 ГБ. Все модели будут поддерживать 5G. Более доступные модели iPhone 12 и iPhone 12 Max смогут работать с сетями в диапазоне до 6 ГГц, в то время как флагманские iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут поддерживать в том числе наиболее быстрые 5G-сети в диапазоне mmWave.

Apple не станет поднимать стоимость новых смартфонов по сравнению с предыдущим поколением. iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут продаваться по ценам от $999 и $1099 соответственно. Стартовая цена iPhone 12 Max составит $749, а самого компактного iPhone 12 — $649, что на $50 меньше по сравнению с iPhone 11.

Источник: DSC.

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