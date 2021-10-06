Большинство владельцев iPhone заявили, что линейка iPhone 13 получилась не очень интересной

Результаты опроса.

По результатам опроса SellCell, 64% владельцев iPhone считают линейку Айфон 13 либо не слишком интересной, либо вовсе не вызывающей никакой интерес.

Опрос провели среди 5 тысяч обладателей айфонов.

Почти 77% опрошенных заявили, что не собираются покупать смартфон поколения Айфон 13.

Из тех, кто все-таки планирует купить Айфон 13, большинство выберет Айфон 13 Про.

На втором месте по-популярности флагманский Айфон 13 Про Макс.

Что касается Айфон 13 Мини, то он заинтересовал менее 10% пользователей.

Почему новые айфоны кажутся неинтересными?

Почти 30% недовольны отсутствием Touch ID. Не понравилось пользователям отсутствие функции постоянно включенного дисплея (Always-On Display). Также сетуют владельцы айфонов на большую челку, хоть она и стала меньше.

А чем Айфоны 13 нравятся?

Самое главное — дисплей ProMotion с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц. За этот пункт высказались 34%. Второе место — большая батарея. Третье — улучшенная камера.

Из тех же, кто не будет покупать Айфон 13, почти 37% дождутся выхода Айфон 14 и купят одну из моделей новой серии. Еще 32% будут ждать до обновления еще несколько лет. А 11%, так и вовсе, купят старый Айфон. Наконец, 16% решили перейти на Android.

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