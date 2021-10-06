Большинство владельцев iPhone заявили, что линейка iPhone 13 получилась не очень интересной
Результаты опроса.
По результатам опроса SellCell, 64% владельцев iPhone считают линейку Айфон 13 либо не слишком интересной, либо вовсе не вызывающей никакой интерес.
Опрос провели среди 5 тысяч обладателей айфонов.
- Почти 77% опрошенных заявили, что не собираются покупать смартфон поколения Айфон 13.
- Из тех, кто все-таки планирует купить Айфон 13, большинство выберет Айфон 13 Про.
- На втором месте по-популярности флагманский Айфон 13 Про Макс.
- Что касается Айфон 13 Мини, то он заинтересовал менее 10% пользователей.
Почему новые айфоны кажутся неинтересными?
- Почти 30% недовольны отсутствием Touch ID.
- Не понравилось пользователям отсутствие функции постоянно включенного дисплея (Always-On Display).
- Также сетуют владельцы айфонов на большую челку, хоть она и стала меньше.
А чем Айфоны 13 нравятся?
- Самое главное — дисплей ProMotion с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц. За этот пункт высказались 34%.
- Второе место — большая батарея.
- Третье — улучшенная камера.
Из тех же, кто не будет покупать Айфон 13, почти 37% дождутся выхода Айфон 14 и купят одну из моделей новой серии. Еще 32% будут ждать до обновления еще несколько лет. А 11%, так и вовсе, купят старый Айфон. Наконец, 16% решили перейти на Android.
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