Большой апдейт. Раскрыты характеристики iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

Крупная утечка.

Аналитик компании DisplaySearch Росс Янг раскрыл новые детали о грядущих флагманских смартфонах Apple iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Согласно данным инсайдера, новые смартфоны Apple получат обновленные экраны с повышенной частотой обновления кадров, аккумуляторы с увеличенной емкостью, но при этом станут тоньше предшествующих моделей.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут оснащены OLED-экранами с частотой обновления 120 Гц. Смартфоны получат поддержку технологии ProMotion, впервые внедренной компанией Apple в iPad Pro 2017. Источник подчеркнул, что более дешевые iPhone 12 и iPhone 12 Max будут располагать традиционными OLED-экранами с частотой обновления 60 Гц.

Емкость аккумулятора 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max составит 4400 мАч. Для сравнения, iPhone 11 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 3969 мАч. Насколько сильно увеличится емкость батареи 6,1-дюймового iPhone 12 Pro на текущий момент неизвестно.

Толщина корпусов iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будет меньше по сравнению с предшествующими моделями. По словам Янга, толщина корпуса iPhone 12 Pro Max составит 7,4 мм, что на 0,7 мм меньше по сравнению с iPhone 11 Pro Max.

Источник: Twitter.

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