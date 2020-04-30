Бомба! Инсайдер раскрыл цены всех iPhone 12
Есть снижение!
Авторитетный инсайдер Джон Проссер раскрыл цены всех новых смартфонов Apple из линейки iPhone 12. Согласно данным источника Проссера, того же, что ранее рассекретил iPhone SE 2-го поколения, цена базовой модели iPhone 12 снизится по сравнению с iPhone 11. Более дорогие iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут продаваться по ценам аналогичным предшествующим моделям.
Цена iPhone 12
По словам инсайдера, цены новых iPhone будут следующими:
- 5,4-дюймовый iPhone 12 — $649
- 6,1-дюймовый iPhone 12 Plus — $749
- 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro — $999
- 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max — $1099
Таким образом, входная 5,4-дюймовая модель смартфонов из линейки iPhone 12 будет стоить на $50 дешевле по сравнению с iPhone 11. При этом, флагманские iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут продаваться по тем же ценам, что и iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro соответственно.
Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇
5.4 iPhone 12 D52G
OLED / 5G
2 cam
$649
6.1 iPhone 12 D53G
OLED / 5G
2 cam
$749
6.1 iPhone 12 Pro D53P
OLED / 5G
3 cam + LiDAR
$999
6.7 iPhone 12 Pro Max D54P
OLED / 5G
3 cam + LiDAR
$1,099
— Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020
Проссер подчеркнул, что эти сведения ему передал тот же источник, что ранее назвал точную дату анонса iPhone SE 2-го поколения и некоторые характеристики смартфона.
Источник: Twitter.
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