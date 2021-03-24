Боже, что это? Изображения смартфона Samsung с двойным складыванием

Необычный гаджет.

Про складные смартфоны слышали все. Обычно они устроены по типу книжки. Разворачиваешь – получаешь что-то вроде планшета.

Samsung пошла еще дальше. Сообщается, что компания работает над более сумасшедшей моделью. Устройство будет складываться гармошкой.

Экран новинки сгибается 2 местах. Сказанное позволяет сворачивать телефон разными способами. В том числе – в виде кошелька.

Официальных изображений нет. Однако фантазию проявили дизайнеры ресурса Letsgodigital. Они визуализировали, как может выглядеть такой девайс.

Есть ли у чуда техники название? Неизвестно. Предположительно – Galaxy Z Tri-Fold или Galaxy Z Duo-Fold.

О цене изделия лучше не думать. Явно дороже, чем Galaxy Z Fold 2 за 1999 евро. Хотя не факт, что Samsung действительно выпустит нечто подобное.

Источник: letsgodigital.org

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