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Российский BQ 5765L Clever за 7 тысяч рублей — первый в РФ смартфон на Unisoc Tiger T310

1 Фев, 2022

Российский BQ 5765L Clever за 7 тысяч рублей — первый в РФ смартфон на Unisoc Tiger T310

Что за зверь такой?

Отечественная BQ начала продажи на территории России бюджетного смартфона 5765L Clever. Новика является первым в РФ смартфоном на базе чипа Unisoc Tiger T310.

Какие параметры?

Характеристики

  • SoC: Unisoc Tiger T310
  • Экран: 5,7-дюймовый, IPS, 1440 на 720 пикселей
  • ОЗУ: 3 ГБ
  • Флеш-память: 16 ГБ
  • Тыльная камера: 5 Мп
  • Фронтальная камера: 2 Мп
  • Аккумулятор: 2700 мА*ч
  • ОС: Android 11
  • Цвета: черный, серый, синий, золотой, красный
  • Габариты: 15,34 на 7,37 на 1,02 см
  • Вес: 160 г

Дата выхода

Уже!

Цена

7 тысяч рублей.

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