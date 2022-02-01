Российский BQ 5765L Clever за 7 тысяч рублей — первый в РФ смартфон на Unisoc Tiger T310
Что за зверь такой?
Отечественная BQ начала продажи на территории России бюджетного смартфона 5765L Clever. Новика является первым в РФ смартфоном на базе чипа Unisoc Tiger T310.
Какие параметры?
Характеристики
- SoC: Unisoc Tiger T310
- Экран: 5,7-дюймовый, IPS, 1440 на 720 пикселей
- ОЗУ: 3 ГБ
- Флеш-память: 16 ГБ
- Тыльная камера: 5 Мп
- Фронтальная камера: 2 Мп
- Аккумулятор: 2700 мА*ч
- ОС: Android 11
- Цвета: черный, серый, синий, золотой, красный
- Габариты: 15,34 на 7,37 на 1,02 см
- Вес: 160 г
Дата выхода
Уже!
Цена
7 тысяч рублей.
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