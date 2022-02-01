Российский BQ 5765L Clever за 7 тысяч рублей — первый в РФ смартфон на Unisoc Tiger T310

Что за зверь такой?

Отечественная BQ начала продажи на территории России бюджетного смартфона 5765L Clever. Новика является первым в РФ смартфоном на базе чипа Unisoc Tiger T310.

Какие параметры?

Характеристики

SoC: Unisoc Tiger T310

Экран: 5,7-дюймовый, IPS, 1440 на 720 пикселей

ОЗУ: 3 ГБ

Флеш-память: 16 ГБ

Тыльная камера: 5 Мп

Фронтальная камера: 2 Мп

Аккумулятор: 2700 мА*ч

ОС: Android 11

Цвета: черный, серый, синий, золотой, красный

Габариты: 15,34 на 7,37 на 1,02 см

Вес: 160 г

Дата выхода

Уже!

Цена

7 тысяч рублей.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)