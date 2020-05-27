Брат наркобарона Пабло Эскобара запустил продажи «дешевых» iPhone 11 Pro

И хочет отсудить у Apple миллиарды.

Скандально известный брат наркобарона Пабло Эскобара, Роберто Эскобар, отличился очередной эпатажной выходкой, связанной со смартфонами. Он запустил продажи позолоченного iPhone 11 Pro по цене всего $499 (около 35 тысяч рублей) в рамках своей борьбы против Apple.

По словам Эскобара, он решил бороться против Apple в связи с тем, что компания продала ему iPhone X, который впоследствии был взломан. Эскобар отметил, что Apple рекламировала iPhone X как «самый безопасный смартфон», чем и привлекла его внимание. Однако устройство было взломано и личные данные брата самого известного наркобарона в истории были украдены.

После этого Эскобар подал в суд на Apple. Он хочет отсудить у компании $2,6 млрд. Кроме этого, он запустил продажи позолоченного iPhone 11 Pro с 256 ГБ встроенной памяти по уменьшенной цене по сравнению с оригинальной моделью. Продажи смартфона организованы по такой низкой цене с целью борьбы с Apple, заверил Эскобар.

Источник: TMZ.

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