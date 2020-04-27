Будет дефицит? Производство iPhone 12 задержится

У Apple трудности.

Apple запустит массовое производство смартфонов из линейки iPhone 12 на месяц позже запланированного срока. Согласно данным источников издания The Wall Street Journal, это произойдет из-за трудностей у производственных партнеров Apple на фоне сложной эпидемиологической ситуации в мире.

Apple произведет меньше новых iPhone, чем планировалось изначально. Компания намерена увеличить темпы производства в 2021 году, чтобы обеспечить необходимые поставки смартфонов.

Apple может перенести старт продаж некоторых новых моделей iPhone из-за проблем с производством. Часть моделей может быть запущена в продажу в сентябре, а другая — в октябре или ноябре. Ранее Apple уже делала подобный раздельный запуск новых смартфонов в случае с iPhone XS и iPhone XR.

В The Wall Street Journal подтвердили, что Apple разрабатывает четыре новых модели iPhone. Компания выпустит 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Plus, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Все новые смартфоны Apple будут оснащены OLED-экранами.

Источник: WSJ.

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