Будет рекорд. iPhone 12 Pro Max получит самый емкий аккумулятор среди iPhone

Более 4400 мАч!

Apple намерена оснастить 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max аккумулятором емкостью более 4400 мАч. Компания сможет увеличить емкость аккумулятора смартфона за счет изменения расположения комплектующих.

Согласно данным инсайдера Макса Вайнбаха, iPhone 12 Pro Max получит аккумулятор с рекордной емкостью для смартфонов Apple. Точная емкость батареи смартфона неизвестна, но она будет выше 4400 мАч. Для сравнения, iPhone 11 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 3969 мАч, который обеспечивает смартфону до 20 часов автономной работы в режиме разговора.

Apple освободит больше места для аккумулятора в корпусе iPhone 12 Pro Max. Компания сделает это путем разделения материнской платы на две части. Будет ли аналогичное решение применено в других новых смартфонах Apple из линейки iPhone 12 неизвестно.

Ранее Вайнбах заявил о том, что Apple оснастит iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max дисплеями с поддержкой технологии Pro Motion. Она обеспечит экраны смартфонов частотой обновления кадров 120 Гц.

Источник: YouTube.

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