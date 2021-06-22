Будущее наступает — совсем скоро россиянам могут предложить вживить чипы прямо в мозг

Интересная идея.

Портал газеты «Коммерсантъ» сообщает, что ученые РАН и МГУ придумали программу, в рамках которой в 2021-2019 гг. будет реализован интерфейс «мозг-компьютер». В документе, который вроде бы уже одобрил президент РФ Владимир Путин (но в Кремле, впрочем, заявляют, что ничего об этом не знают) указано, что для управления различными смарт-устройствами, а также для расширения возможностей инвалидов (глухонемых, например) по общению с окружающим миром в мозг предложат вживлять особые чипы.

Такой интерфейс можно использовать для управления техникой умного дома, смартфонами, смарт-камерами и так далее. А люди, неспособные говорить, смогут преобразовывать свои мысли в слова. Но, конечно, сторонники теории заговора найдут и негативные стороны, предположив, что такие чипы станут отличным инструментом для контроля над людьми и порабощения общества.

На реализацию проекта (он включает не только мозговые чипы, но также интерфейсы для управления роботами в недоступных для человека условиях, а также создание ИИ для прогнозирования природных катаклизмов, катастроф и так далее) потребуется более 50 миллиардов рублей.

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