Будущее уже наступило – невидимые шторы, которые питаются от розетки

Эффективно и футуристично.

Технологии проникают в нашу жизнь настолько агрессивно, что порой мы сами этого не замечаем. Вы сейчас представляете квартиру без микроволновой плиты? Или знакомого без смартфона? Не поспорить, но достижения в IT уже давно вышли за рамки создания гаджетов и даже проникли в наш интерьер. Прозрачные шторы, которые могут, словно хамелеон, окраситься в какой-нибудь цвет, а питаются от электрической сети – как вам такое? Оказывается, их уже давно изобрели.

В основе для таких «штор» используется так называемая электрохромная пленка. Среди описаний, которыми ласкают инженеры это новое чудо техники, можно отнести понятие «переменная прозрачность».

Поскольку такая пленка достаточно тонкая и, как мы уже поняли «изначально прозрачная», ее можно легко наклеить, например на стекла офиса. Подключаем электродами к питанию, нажимаем кнопочку, и наши стекла превращаются в закрашенные окна. Чудо? Нет, реальность.

Наклеенная пленка не портит вид стекло и совсем не заметна. Но с водой и холодом ей соприкасаться нельзя, так что в Сибири такую на охранную будку не наклеить.

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