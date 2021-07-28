Будущие iPhone точно получат связку из Face ID и Touch ID

Патенты не врут.

Apple запатентовала технологию технологию, которая позволит совмещать лицевой сканер Face ID с дактилоскопическим датчиком Touch ID в одном айфоне. Когда увидим долгожданный защитный тандем? Точно не в этом году. Хочется верить, что в следующем, с выходом серии iPhone 14.

Но, возможно, что ждать придется даже дольше. Традиционно купертиновцы не спешат с внедрением чего-то нового (или хорошо забытого старого).

В будущем iPhone с Face ID и Touch ID челки может не быть вовсе. Лицевой сканер, как и датчик отпечатков пальцев, встроят прямо в экран. Да и подэкранная камера уже далеко не фантастика. Тот же ZTE Axon 30 такой располагает и даже неплохо снимает.

Но на подэкранную камеру в iPhone 14 мы бы не рассчитывали. А вот iPhone 15 или даже 16 вполне. Apple, как написано выше, не спешит.

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