Новости

Будущий бюджетный хит Samsung Galaxy A21s рассекречен до презентации

13 Май, 2020

Будущий бюджетный хит Samsung Galaxy A21s рассекречен до презентации

Весьма впечатляет.

Инсайдеры раскрыли подробную информацию о новом среднебюджетном смартфоне Samsung Galaxy A21s до презентации, которая должна состояться в конце мая. Согласно раскрытым данным, смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей, еще неанонсированный процессор Exynos 850 и емкость аккумулятора 5000 мАч.

Будущий бюджетный хит Samsung Galaxy A21s рассекречен до презентации

Samsung Galaxy A21s может стать первым смартфоном, оснащенным новым восьмиядерным процессором Exynos 850 с частотой 2 ГГц, подчеркивают инсайдеры. В помощь ему будут направлены 3 ГБ оперативной и до 64 ГБ встроенной памяти.

Аппарат будет оснащен системой из четырех тыльных камер с разрешением основного широкоугольного модуля 48 Мп. Разрешение фронтальной камеры смартфона составит 13 Мп. Также известно, что модель будет поддерживать Bluetooth 5.0 и NFC. Емкость аккумулятора смартфона составит 5000 мАч при толщине корпуса устройства 8,9 мм и весе 191 г.

Будущий бюджетный хит Samsung Galaxy A21s рассекречен до презентации

Выход Galaxy A21s запланирован на конец мая, сообщили источники. Цена смартфона составит около 200 евро (около 16 тысяч рублей).

Источник: WF.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 1)
Загрузка...

Теги:




1 Комментарий

  1. Александр:
    13.05.2020 в 18:08

    Главное чтоб не взрывался ! ) и камера не взрывалась )

Добавить комментарий

iPhone 12

Где выгодно купить