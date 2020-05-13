Будущий бюджетный хит Samsung Galaxy A21s рассекречен до презентации

Весьма впечатляет.

Инсайдеры раскрыли подробную информацию о новом среднебюджетном смартфоне Samsung Galaxy A21s до презентации, которая должна состояться в конце мая. Согласно раскрытым данным, смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей, еще неанонсированный процессор Exynos 850 и емкость аккумулятора 5000 мАч.

Samsung Galaxy A21s может стать первым смартфоном, оснащенным новым восьмиядерным процессором Exynos 850 с частотой 2 ГГц, подчеркивают инсайдеры. В помощь ему будут направлены 3 ГБ оперативной и до 64 ГБ встроенной памяти.

Аппарат будет оснащен системой из четырех тыльных камер с разрешением основного широкоугольного модуля 48 Мп. Разрешение фронтальной камеры смартфона составит 13 Мп. Также известно, что модель будет поддерживать Bluetooth 5.0 и NFC. Емкость аккумулятора смартфона составит 5000 мАч при толщине корпуса устройства 8,9 мм и весе 191 г.

Выход Galaxy A21s запланирован на конец мая, сообщили источники. Цена смартфона составит около 200 евро (около 16 тысяч рублей).

Источник: WF.

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