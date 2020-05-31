Будущий хит продаж Xiaomi Mi Band 5 обзавелся датой презентации

Ждать осталось недолго.

Официальный аккаунт Xiaomi Mall WeChat объявил дату презентации фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5. Согласно анонсу, компания Xiaomi представит новинку на специальном мероприятии, которое пройдет 11 июня. Таким образом, презентация фитнес-браслета состоится спустя ровно год после анонса Mi Band 4.

Согласно имеющимся данным, Mi Band 5 получит увеличенный OLED-экран с узкими рамками, переработанный интерфейс и обновленную систему управления. Браслет сможет отслеживать 11 видов тренировок и получит возможность определения уровня насыщения кислородом крови. Гаджет будет располагать NFC-модулем для выполнения бесконтактных платежей, в том числе в России.

Кроме этого, в Mi Band 5 впервые среди фитнес-браслетов Xiaomi появится возможность работы в качестве удаленной кнопки спуска затвора для камеры смартфона.

Дизайн нового Xiaomi Mi Band 5 не был окончательно подтвержден утечками. По последней информации, новый фитнес-браслет практически не будет отличаться от предшествующей модели по внешнему виду.

Источник: GC.

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