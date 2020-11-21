Burger King выпустил экстремальный бургер без булочек за 1000 руб

Придуман для экстремально голодных.



20 ноября 2020 японское подразделение Burger King начало продажи своего нового огромного и необычного бутерброда. Он без хлеба и стоит втрое дороже Воппера.

У японцев вообще свой взгляд на фастфуд. Обычно он включает особые блюда, учитывая местную кухню. Но в этот раз Бургер Кинг из поднебесной решил сделать что-то особое. И они взяли 2 пары огромных котлет и между ними положили овощи и сыр, не забыв про соус, конечно. Сырой вес всех продуктов составляет 500 гр. Потому он и называется экстремальным. Купить его можно в Японии до 3 декабря 2020 и более, чем за 1000 руб в пересчёте на нашу валюту.

Как вам такой бургер? Уверен, что я бы не смог съесть его целиком. А вы?

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