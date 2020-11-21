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Burger King выпустил экстремальный бургер без булочек за 1000 руб

21 Ноя, 2020

Burger King выпустил экстремальный бургер без булочек за 1000 руб

Придуман для экстремально голодных.

20 ноября 2020 японское подразделение Burger King начало продажи своего нового огромного и необычного бутерброда. Он без хлеба и стоит втрое дороже Воппера.

burger king

У японцев вообще свой взгляд на фастфуд. Обычно он включает особые блюда, учитывая местную кухню. Но в этот раз Бургер Кинг из поднебесной решил сделать что-то особое. И они взяли 2 пары огромных котлет и между ними положили овощи и сыр, не забыв про соус, конечно. Сырой вес всех продуктов составляет 500 гр. Потому он и называется экстремальным. Купить его можно в Японии до 3 декабря 2020 и более, чем за 1000 руб в пересчёте на нашу валюту.

burger king

Как вам такой бургер? Уверен, что я бы не смог съесть его целиком. А вы?

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