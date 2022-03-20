Бузова исчезла из Инстаграма

Ну и дела.

У популярной в России Ольги Бузовой в Инстаграм-аккаунте было более 23 миллионов подписчиков.

На момент публикации аккаунт Бузовой в Инстаграм buzova86 был недоступен ни по поиску ни по прямой ссылке instagram.com/buzova86/. На официальном сайте-странице Ольги Бузовой buzovaolga.ru по прежнему ссылка со значка Инстаграм указывает на исчезнувший аккаунт. Со страницы Бузовой Ольги в Википедии ссылка на её Инстаграм также ведет на внезапно пропавший аккаунт buzova86.

Удалила ли свой инстаграм-аккаунт Ольга сама или он был (например) заблокирован – это пока неизвестно.

Напомним, что недавно в России Инстаграм был официально заблокирован, но многие продолжают использовать его через VPN.

Может и остальные российские знаменитости откажутся от Instagram?

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