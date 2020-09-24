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Было бы круто, если бы не было так неловко: Сберконф 2020

24 Сен, 2020

Было бы круто, если бы не было так неловко: Сберконф 2020

Сбер провел презентацию, которую высмеяли в сети.

Сервисы, подписки, смарт-экран, ТВ-приставка, три виртуальных ассистента, новый офис, обновленное приложение – потрясающий ребрендинг от Сбербанка, который презентовали сегодня утром, 24 сентября.

Сбер

Вот только презентация прошла немного не так. Берем, крупнейший банк, новые классные сервисы и прибавляем Боярского равно, казалось бы, крутейшая презентация. Но “равно” получилось наигранная реклама. Маликов с Хрюшей и Степашкой более искренне общался, чем герои презентации друг с другом.

Пользователи Твиттера, которые, как известно, особенно любят язвительные комментарии, не смогли пройти мимо такой презентации.

Сбер

Как вам презентация, а главное ребрендинг и новые продукты от Сбера?

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