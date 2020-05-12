Быстрая зарядка iPhone SE (2020) оказалась медленной
Но не все так однозначно.
Выпущенный в конце апреля iPhone SE 2-го поколения поддерживает быструю зарядку с мощностью 18 Вт. В комплекте со смартфоном не идет зарядный адаптер с высокой мощностью, поэтому докупать его и подходящий кабель необходимо отдельно. Однако это не единственный минус быстрой зарядки нового iPhone SE.
Проведенное изданием PhoneArena тестирование показало, что скорость полной зарядки iPhone SE 2-го поколения мало отличается в зависимости от используемого адаптера.
На полную зарядку iPhone SE с использованием комплектного зарядного устройства с мощностью 5 Вт ушло 2 часа 30 минут. При этом, смартфон заряжался следующим образом:
- 15 минут: 14%
- 30 минут: 28%
- 45 минут: 43%
- 1 час: 57%
- 1 час 15 минут: 70%
- 1 час 30 минут: 81%
- 2 часа 30 минут: 100%
Зарядка iPhone SE 2-го поколения через адаптер с мощностью 18 Вт завершилась немногим раньше — за 2 часа. Примечательно, что в первый час смартфон заряжался значительно быстрее:
- 15 минут: 30%
- 30 минут: 55%
- 45 минут: 73%
- 1 час: 83%
- 1 час 15 минут: 92%
- 1 час 30 минут: 96%
- 2 часа: 100%
Зарядка нового iPhone SE мощным 18-ваттным адаптером гораздо быстрее по сравнению с зарядкой смартфона комплектным 5-ваттным в первый час. За 60 минут зарядки iPhone SE практически полностью зарядился на быстрой зарядке, тогда как с обычной зарядкой лишь на половину.
Однако после скорость быстрой зарядки сильно уменьшилась. В итоге, разница между скоростью зарядки смартфона двумя разными адаптерами оказалась относительно небольшой.
Источник: PhoneArena.
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