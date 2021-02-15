Быстрее обновите свой Samsung Galaxy S21, если он разряжается
Samsung все починила?
Разработчики продолжают доводить до ума флагман Galaxy S21. Программными патчами. Только не все идет по плану.
Недавно Samsung выпустила апдейт, вызвавший баг. Galaxy S21 с чипами Exynos стали быстро терять заряд батареи.
Хорошая новость для пострадавших. Компания объявила о выходе нового обновления G99xBXXU1AUB6. Оно поставляется с исправлениями безопасности за февраль 2021 года.
В описании ПО не упоминается проблема с аккумулятором. Однако G99xBXXU1AUB6 устраняет неприятный недочет. Во всяком случае – у большинства пользователей.
Теперь Galaxy S21 перестанет неожиданно разряжаться. Также апдейт улучшает работу камеры и общую производительность телефона.
Первыми G99xBXXU1AUB6 получат жители Германии, Великобритании, Бельгии и Швейцарии. Другие страны – в ближайшие несколько дней.
Источник: gizmochina.com
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