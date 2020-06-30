Бюджетники нового поколения. Xiaomi Redmi 9A и 9C представлены

Достойные и недорогие смартфоны.

Компания Xiaomi презентовала новые бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Новинки получили большие дисплеи с узкими рамками, емкие аккумуляторы и традиционные для линейки низкие цены.

Redmi 9A оснащен 6,53-дюймовым экраном с разрешением HD и узкими рамками по периметру. Верхняя рамка дисплея представляет собой небольшой каплевидный вырез, на котором расположена фронтальная камера. Корпус смартфона выполнен из прочного пластика — переход на металл или стекло в линейке бюджетных смартфонов Redmi по-прежнему не случилось.

За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio G25. Объем оперативной памяти устройства 2 ГБ, встроенной — 32 ГБ. Аппарат оснащен аккумулятором со внушительной емкостью 5000 мАч. Как уточнили в Redmi, благодаря ему время работы смартфона без подзарядки составляет до двух суток. Еще одним плюсом Redmi 9A является поддержка быстрой зарядки через разъем USB-C.

Смартфон располагает одинарной тыльной камерой с разрешением 13 Мп и фронтальной камерой с разрешением 5 Мп. У аппарата нет сканера отпечатков пальцев, от которого производитель отказался для экономии.

Новый Redmi 9C — это улучшенная версия Redmi 9A со схожими характеристиками. Redmi 9C имеет 6,53-дюймовый дисплей, более мощный процессор Helio G35, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. У смартфона система из трех тыльных камера: основная 13 Мп, широкоугольная 5 Мп и датчик глубины с разрешением 2 Мп.

Емкость аккумулятора Redmi 9C составляет 5000 мАч, быстрая зарядка через разъем USB-C также имеется. Кроме этого, у смартфона есть сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней поверхности корпуса.

Сегодня Xiaomi презентовала Redmi 9A и Redmi 9C на малазийском рынке. В пересчете на рубли цена Redmi 9C составляет 7 тысяч рублей, Redmi 9A — чуть менее 6 тысяч рублей. Ожидается, что глобальная презентация смартфонов состоится в ближайшие недели.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: