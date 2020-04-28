«Бюджетное» ограничение. На новом iPhone SE работают не все жесты Haptic Touch

Вот такие дела.

Пользователи iPhone SE 2-го поколения пожаловались на неприятное ограничение на их новых смартфонах. Согласно отзывам владельцев iPhone SE, на смартфоне работают не все жесты Haptic Touch (ранее 3D Touch).

В частности, на iPhone SE 2-го поколения не работает популярный жест, позволяющий быстро управлять входящими уведомлениями в «Центре уведомлений». Примечательно, что на iPhone 8, прямом предшественнике нового iPhone SE, этот жест работает.

Один из пользователей ресурса Reddit обратился в поддержку Apple для того, чтобы разобраться с ситуацией. Сотрудники Apple ответили, что компания не планирует добавлять эту опцию на iPhone SE 2-го поколения. Отметим, что техническая поддержка может быть ненадежна в подобных вопросах.

Мэтью Панзарино из издания TechCrunch выяснил, что жест Haptic Touch в «Центре уведомлений» на iPhone SE 2-го поколения не работает преднамеренно. Он подчеркнул, что речь не идет о баге. Просто данный жест не поддерживается на устройстве.

Источник: MR.

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