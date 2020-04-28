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«Бюджетное» ограничение. На новом iPhone SE работают не все жесты Haptic Touch

28 Апр, 2020

«Бюджетное» ограничение. На новом iPhone SE работают не все жесты Haptic Touch

Вот такие дела.

Пользователи iPhone SE 2-го поколения пожаловались на неприятное ограничение на их новых смартфонах. Согласно отзывам владельцев iPhone SE, на смартфоне работают не все жесты Haptic Touch (ранее 3D Touch).

«Бюджетное» ограничение. На новом iPhone SE работают не все жесты Haptic Touch

В частности, на iPhone SE 2-го поколения не работает популярный жест, позволяющий быстро управлять входящими уведомлениями в «Центре уведомлений». Примечательно, что на iPhone 8, прямом предшественнике нового iPhone SE, этот жест работает.

Один из пользователей ресурса Reddit обратился в поддержку Apple для того, чтобы разобраться с ситуацией. Сотрудники Apple ответили, что компания не планирует добавлять эту опцию на iPhone SE 2-го поколения. Отметим, что техническая поддержка может быть ненадежна в подобных вопросах.

«Бюджетное» ограничение. На новом iPhone SE работают не все жесты Haptic Touch

Мэтью Панзарино из издания TechCrunch выяснил, что жест Haptic Touch в «Центре уведомлений» на iPhone SE 2-го поколения не работает преднамеренно. Он подчеркнул, что речь не идет о баге. Просто данный жест не поддерживается на устройстве.

Источник: MR.

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