Бюджетный iPhone SE Plus с 5,5-дюймовым дисплеем — будущий конкурент смартфонам от Oppo, Vivo и Xiaomi

Потенциальный суперхит.

Эксперты DigiTimes уверены, что в 2021 году Apple выпустит новый недорогой айфон. Нет, речь идет не о iPhone SE 3 (о котором ранее рассказал легендарный Минг-Чи Куо), точнее — не только о нем.

Купертиновцы также планируют выпустить iPhone SE Plus. И конкурировать этой модели предстоит со среднебюджетниками от Xiaomi, Vivo и Oppo.

Утверждается, что поставлять комплектующие для нового бюджетного айфона станут такие тайваньские компании, как Largan и Yujingguang.

Кроме того, называется возможная диагональ дисплея — 5,5 дюймов. Также не исключено, что iPhone SE Plus оснастят датчиком Touch ID, который разместят в боковой кнопке включения/выключения (как у iPad Air 4).

Не хотите ждать? Подыскиваете себе недорогой айфон прямо сейчас? Рекомендуем обратить внимание на iPhone SE 2020. Это, возможно, лучший айфон на текущий момент по соотношению цена/качество.

Источник: DigiTimes

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