Бюджетный Samsung Galaxy A23 получит главную камеру, как у флагманов — 50 Мп и оптическая стабилизация
Смартфон становится ее интереснее.
Портал The Elec сообщает, что Samsung решила использовать в своем бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A23 весьма необычный главный датчик для тыльной камеры. Это сенсор на 50 Мр с оптической стабилизацией. Традиционно OIS является фишкой флагманов.
Три других датчика попроще, ширик на 5 Мп, макрокамера на 2 Мп и портретный модуль на 2 Мп.
Так или иначе, с таким набором у Samsung Galaxy A23 есть все шансы стать лучшим бюджетным камерофоном в мире. Ждем выхода устройства на рынок и тестов.
По слухам, Samsung представит две версии Galaxy A23: с 4G- и 5G-модемом.
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