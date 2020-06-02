Бюджетный Samsung Galaxy M01 вышел. Стоит своих денег

Это самый дешевый смартфон Samsung в этом году.

Компания Samsung запустила российские продажи своего самого бюджетного смартфона 2020 года. Новинка Galaxy M01 появилась в официальной продаже по цене 8 990 рублей, нацелившись на конкуренцию с ультрабюджетными смартфонами Redmi, Honor и Realme.

Samsung Galaxy M01 оснащен «безграничным» 5,7-дюймовым V-дисплеем на IPS-матрице с разрешением HD+ и узкими рамками. За производительность смартфона отвечает неназванный восьмиядерный процессор с частотой 2 ГГц. По словам инсайдеров, речь идет о чипе Snapdragon 439. Модель располагает 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Аппарат выпускается только в такой конфигурации — альтернативных вариантов нет.

У смартфона двойная основная камера с разрешением 13+2 Мп. Разрешение фронтальной камеры смартфона составляет 5 Мп. Смартфон поддерживает функцию «селфи-фокус» для создания селфи с портретным эффектом и функцию распознавания лица. Функция является единственным защитным механизмом устройства, так как сканера отпечатков пальцев в смартфоне не предусмотрено.

Galaxy M01 оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, разъемом Micro-USB и двумя слотами для SIM-карт с отдельным слотом для карт памяти microSD.

Цена новинки Samsung — 8 990 рублей.

Источник: Samsung.

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