Бюджетный Samsung Galaxy M31 с гигантским аккумулятором вышел в России

Интересная новинка.

Компания Samsung запустила официальные продажи своего нового среднебюджетного смартфона Galaxy M31 в России. Главной особенностью новинки стал аккумулятор, емкость которого составляет рекордные для линейки 6000 мАч.

Samsung Galaxy M31 оснащен 6,4-дюймовым sAMOLED-экраном с разрешением 2340×1080 пикселей и узкими рамками по периметру. От верхней рамки дисплея в смартфоне остался только небольшой каплевидный вырез, на котором располагается фронтальная камера.

За производительность смартфона отвечает система на процессоре Exynos 9611. Чип поддерживают 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Смартфон располагает слотом для карт памяти microSD максимальным объемом до 512 ГБ. Емкость аккумулятора смартфона составляет рекордные 6000 мАч, что позволяет устройству работать без подзарядки до двух суток. Модель поддерживает быструю зарядку с мощностью до 15 Вт.

Samsung Galaxy M31 вышел в трех цветах: черном, синем и красном. Цена Galaxy M31 — 19 990 рублей.

Источник: Bloha.ru.

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