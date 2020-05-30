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Бюджетный смартфон нового поколения Redmi 9 засветился на фото

30 Май, 2020

Бюджетный смартфон нового поколения Redmi 9 засветился на фото

Как бы «случайно».

Долгожданный бюджетный смартфон Redmi 9 впервые показался на «живом» фото. Снимок со смартфоном опубликовал один из менеджеров компании Xiaomi.

Бюджетный смартфон нового поколения Redmi 9 засветился на фото

На опубликованном снимке запечатлено множество смартфонов Xiaomi, среди которых пользователи социальной сети Weibo сразу различили ранее неанонсированный смартфон. Устройство отличается от других увеличенными размерами и необычным защитным чехлом, скрывающим особенности дизайна.

Бюджетный смартфон нового поколения Redmi 9 засветился на фото

К обсуждению утечки подключились и инсайдеры. По их словам, на фотографии действительно может быть запечатлен готовящийся к анонсу Redmi 9. Как уточнил китайский инсайдер DigitalChatStation, на снимке, вероятнее всего, 4G-версия смартфона Redmi 9, которая станет наиболее бюджетной. Согласно утечкам, Xiaomi также планирует выпустить версию недорогого Redmi 9 с поддержкой сетей пятого поколения.

Источник: Twitter.

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