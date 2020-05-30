Бюджетный смартфон нового поколения Redmi 9 засветился на фото

Как бы «случайно».

Долгожданный бюджетный смартфон Redmi 9 впервые показался на «живом» фото. Снимок со смартфоном опубликовал один из менеджеров компании Xiaomi.

На опубликованном снимке запечатлено множество смартфонов Xiaomi, среди которых пользователи социальной сети Weibo сразу различили ранее неанонсированный смартфон. Устройство отличается от других увеличенными размерами и необычным защитным чехлом, скрывающим особенности дизайна.

К обсуждению утечки подключились и инсайдеры. По их словам, на фотографии действительно может быть запечатлен готовящийся к анонсу Redmi 9. Как уточнил китайский инсайдер DigitalChatStation, на снимке, вероятнее всего, 4G-версия смартфона Redmi 9, которая станет наиболее бюджетной. Согласно утечкам, Xiaomi также планирует выпустить версию недорогого Redmi 9 с поддержкой сетей пятого поколения.

Источник: Twitter.

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