Бюджетный Xiaomi Redmi 9 с NFC вышел в России

Уже поступил в продажу.

Компания Xiaomi презентовала свой бюджетный смартфон Redmi 9 в России. Смартфон с четырьмя камерами, аккумулятором емкостью 5020 мАч и модулем NFC начал продаваться в официальной российской рознице по цене от 11 990 рублей.

Redmi 9 имеет 6,53-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и узкими рамками по периметру. Фронтальная камера в смартфоне располагается на каплевидной верхней рамке дисплея. Сканер отпечатков пальцев находится на задней поверхности корпуса.

За производительность смартфона отвечает процессор Helio G80. Объем оперативной памяти — 3 или 4 ГБ в зависимости от модели, встроенной — 32 или 64 ГБ соответственно. Емкость аккумулятора смартфона составляет 5020 мАч. Аппарат поддерживает быструю зарядку с мощностью 18 Вт. В комплекте со смартфоном поставляется адаптер для зарядки с мощностью 10 Вт.

Redmi 9 располагает системой из четырех основных камер. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, широкоугольная — 8 Мп, макрокамера — 5 Мп, камера с датчиком глубины для портретных снимков — 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры — 8 Мп.

Redmi 9 поступил в продажу в официальной российской рознице с сегодняшнего дня. Цена Redmi 9 3/32 ГБ — 11 990 рублей, 4/64 ГБ — 13 990 рублей.

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