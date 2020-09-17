Canon собирает средства на электронный монокль

Все, что нужно знать о Canon PowerShot Zoom.

Canon запустила краудфандинговую кампанию по сбору инвестиций на выпуск оригинальной портативной камеры PowerShot Zoom.

По задумке японских разработчиков новая камера умеет снимать с фокусным расстоянием до 400 мм и с цифровым зумом в 800 мм, позволяет снимать видео в формате Full HD с разрешением 1080p. И даже это еще не всё. У нового Canon’а есть встроенная оптическая стабилизация изображений и технология автофокуса Canon Face AF.

Камеру можно подключить к Wi-Fi и сбросить свои шедевры фотографии сразу на смартфон. Камера продаётся за 31460 иен, что по сегодняшнему курсу составляет 22 323 рубля. Правда, будет ли PowerShot Zoom продаваться в России пока не известно.

Кампания уже собрала более $280 000, с начальной заявленной ставкой в $300. Но если вы тоже решили поддержать проект, то сделать это все еще можно на сервисе Makuake.

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