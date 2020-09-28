Caviar iPhone 12 PRO Apple 1 — деревянные айфоны с частичкой легендарного Apple 1

Оправданно дорогие.

Люксовый бренд Caviar сообщил о подготовке новых эксклюзивных версий iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Речь идет о моделях Caviar iPhone 12 PRO Apple 1 и iPhone 12 PRO Apple 1 Light. Смотрятся смартфоны необычно — еще бы, у них деревянные корпуса.

Но главная фишка — частичка культового Apple 1. Небольшие кусочки платы первого компьютера Стива Джобса (Steve Jobs) и Стива Возняка (Steve Wozniak) встроены прямо в уникальные айфоны.

Мы также видим изображение монитора на тыльной стороне Caviar iPhone 12 PRO Apple 1. Картинка выполнена из титана и покрыта глянцем.

Предзаказать Caviar iPhone 12 PRO Apple 1 можно уже сейчас. Минимальный ценник — 499 000 рублей. Столько стоит лимитированый iPhone 12 Pro с 128 ГБ флэш-памяти. Стоимость iPhone 12 Pro Max с тем же объемом накопителя — от 529 000 рублей. Всего будет выпущено 9 экземпляров. Так что, если вам приглянулся девайс, следует поторопиться.

В Caviar iPhone 12 PRO Apple 1 Light также встроен кусочек Apple 1, но размеры его куда меньше.

Таких смартфонов будет выпущено 49. Стартовый ценник — 349 000 рублей.

Этой осенью (по слухам, что это случится 13 октября) Apple представит четыре новых айфона. Это iPhone 12 Mini, iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном, а также премиальные 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Источник: Caviar

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