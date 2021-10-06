Цена Apple Watch Series 7 в России — от 37 000 рублей

Наконец-то!

Apple наконец-то назвала стоимость смарт-часов Apple Watch Series 7 для российского рынка. Цена 41-миллиметровой версии равна 37 тысячам рублей, а 45-милимметровой — 39,5 тысячам. Nike-версии не дороже.

К сожалению, стальные и титановые версии в РФ не привезут. Они доступны только в LTE-варианты. Для нас он недоступен. А в США почем?

Стальные 41-миллиметровые Apple Watch Series 7: 700 долларов.

Стальные 45-миллиметровые Apple Watch Series 7: 750 долларов.

Титановые 41-миллиметровые Apple Watch Series 7: 800 долларов.

Титановые 45-миллиметровые Apple Watch Series 7: 850 долларов.

41-миллиметровые Apple Watch Series 7 от Hermes: 1250 долларов.

45-миллиметровые Apple Watch Series 7 от Hermes: 1500 долларов.

41-миллиметровые Apple Watch Series 7 от Hermes с двойным ремешком: 1400 долларов.

45-миллиметровые Apple Watch Series 7 от Hermes Deployment Buckle: 1500 долларов.

Предзаказать Apple Watch Series 7 можно с 8 октября, продажи стартуют 15 октября.

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