Цена HUAWEI P50 Pro и HUAWEI P50 Pocket в Европе — глобальные версии представят 12 января
Рассказываем.
Портал Gizmochina сообщает, что смартфоны HUAWEI P50 Pro (лучший камерофон в мире) и HUAWEI P50 Pocket представят для рынка Европы 12 января. Также называется стоимость смартфонов.
Сколько придется выложить?
- Так, за HUAWEI P50 Pro попросят 1200 евро.
- А P50 Pocket с гибким дисплеем в форм-факторе раскладушки обойдется как минимум в 1620 евро.
Да, дороже, чем в Китае.
А у нас? Вероятно, примерно также, как в Европе.
Цена HUAWEI P50 Pro и P50 Pocket в России
- P50 Pro: от 103 000 рублей
- P50 Pocket: от 140 000 рублей
Известно, что международная версия P50 Pro будет базироваться не на Kirin 9000, а на Snapdragon 888 4G.
Ждете? Почему да?
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