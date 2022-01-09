Цена HUAWEI P50 Pro и HUAWEI P50 Pocket в Европе — глобальные версии представят 12 января

Рассказываем.

Портал Gizmochina сообщает, что смартфоны HUAWEI P50 Pro (лучший камерофон в мире) и HUAWEI P50 Pocket представят для рынка Европы 12 января. Также называется стоимость смартфонов.

Сколько придется выложить?

Так, за HUAWEI P50 Pro попросят 1200 евро .

. А P50 Pocket с гибким дисплеем в форм-факторе раскладушки обойдется как минимум в 1620 евро .

Да, дороже, чем в Китае.

А у нас? Вероятно, примерно также, как в Европе.

Цена HUAWEI P50 Pro и P50 Pocket в России

P50 Pro: от 103 000 рублей

P50 Pocket: от 140 000 рублей

Известно, что международная версия P50 Pro будет базироваться не на Kirin 9000, а на Snapdragon 888 4G.

Ждете? Почему да?

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