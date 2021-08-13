Цена iPhone 13 в России не будет отличаться от iPhone 12 — и вот почему

Хорошая новость.

Портал Wccftech, сославшись на источники из цепочки поставщиков, пишет, что смартфоны серии iPhone 13 будут стоить столько же, сколько и модели серии iPhone 12 на старте. Почему так?

Все просто.

Стоимость сборки iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max останется на том же уровне, что и в случае с модельным рядом iPhone 12. Многие компоненты унифицированы, тот же корпус, к примеру, вообще не изменится. А у простых айфонов (13 и 13 мини) даже экраны будут теми же.

Таким образом, в РФ за новые айфоны попросят:

Цена iPhone 13 в России

iPhone 13 с 64 ГБ флэш-памяти — 80 000 рублей;

iPhone 13 с 128 ГБ флэш-памяти — 85 000 рублей;

iPhone 13 с 256 ГБ флэш-памяти — 95 000 рублей.

Цена iPhone 13 Mini в России

iPhone 13 Mini с 64 ГБ флэш-памяти — 70 000 рублей ;

iPhone 13 Mini с 128 ГБ флэш-памяти — 75 000 рублей;

iPhone 13 Mini с 256 ГБ флэш-памяти — 85 000 рублей.

Цена iPhone 13 Pro в России

iPhone 13 Pro с 128 ГБ флэш-памяти —100 000 рублей;

iPhone 13 Pro с 256 ГБ флэш-памяти — 110 000 рублей;

iPhone 13 Pro с 512 ГБ флэш-памяти — 130 000 рублей;

iPhone 13 Pro с 1 ТБ флэш-памяти — ?

Цена iPhone 13 Pro Max в России

iPhone 13 Pro Max с 128 ГБ флэш-памяти — 110 000 рублей;

iPhone 13 Pro Max с 256 ГБ флэш-памяти — 120 000 рублей;

iPhone 13 Pro Max с 512 ГБ флэш-памяти — 140 000 рублей;

iPhone 13 Pro Max с 1 ТБ флэш-памяти — ?

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