Цена iPhone SE (2020) в России объявлена. Ну как, берете?
Дороже, чем все думали.
Apple официально анонсировала долгожданный iPhone SE второго поколения. iPhone SE (2020) стал самым дешевым смартфоном в актуальной линейке iPhone, оказавшись в том числе дешевле iPhone 8, своего прямого предшественника. Apple объявила в том числе и российскую стоимость iPhone SE (2020). Ну как, будете покупать?
Цена iPhone SE (2020) в России
- iPhone SE 2020 64 ГБ — 39 990 рублей.
- iPhone SE 2020 128 ГБ — 46 990 рублей.
- iPhone SE 2020 256 ГБ — 56 990 рублей.
Как и ожидалось, цена iPhone SE второго поколения составила $399 за базовую версию с 64 ГБ памяти. Смартфон оказался дешевле по сравнению с iPhone 8 на $50 — разница не огромная, но с учетом того, что iPhone SE (2020) лучше iPhone 8 по большинству параметров, снижению можно только порадоваться.
В России iPhone SE (2020) будет продаваться по цене от 39 990 рублей. Далеко не бюджетный вариант, но самый доступный среди актуальных моделей iPhone. Дешевле продаются только iPhone 7 и iPhone 6s, которые давно сняты с официальной продажи и остаются доступными для покупки лишь у авторизованных ритейлеров Apple.
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Посоны,ну 40к это не серьёзно)))))))) За такое бабло любой бойчик купит очень не плохой андроид-девайс! Но это конечно будет неойфон(( поэтому вангую за хороший профит с продаж